Февраль 16th, 2020

Ученые обнаружили новый вирус в организме человека, пожирающий бактерии





Ученым удалось обнаружить новый вирус, который содержится в теле человека. Этот вид вируса относится к бактериофагам, что размножаются внутри бактерии и вызывают их растворение (лизис).



Исследованием занимались специалисты из Университета медицинских наук им. Карла Ландштейнера в Австрии. Ученым удалось выделить 43 вида бактериофагов при исследовании образцов жидкостей, полученных от более ста разных людей.



Один из таких вирусов удалось выявить впервые в истории изучения этого феномена, пишет научный журнал Naked Science.



Стоит отметить, что новый вирус был обнаружен в каждом седьмом образце крови, его отнесли к семейству бактериофагов Tunavirinae.



Целью ученых было обнаружение вируса, способного атаковать бактерию кишечной палочки. Но такой выявить не получилось.



Подобные исследования невероятно важны, поскольку эти вирусы влияют на устойчивость организма человека к антибиотикам. Учеными было доказано, что бактериофаги не только повреждают бактерии, но и передают им ген устойчивость к антибактериальным препаратам.