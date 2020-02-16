Февраль 16th, 2020

Ученые назвали продукт, который способен победить рак

Ученые назвали новый суперпродукт, который поможет справиться с раком

Ученые-медики обнаружили уникальный суперпродукт, который способен предотвратить заболевания раком, а значительно укрепляет сердечно-сосудистую систему. Это растение, которое называется амарант, или, в народе, его называют щирица.

Зерна амаранта богаты специальными веществами, которые могут предотвратить диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и даже эффективны против онкологических заболеваний. В амаранте есть фитохимические соединения, такие как рутин и никотифлорин, а также пептиды.

Эти вещества могут бороться с гипертонией. Из зерен амаранта делают масло, которое прекрасно справляется с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, так как в нем содеожится много витамина С.