Февраль 16th, 2020 Соединенные Штаты уверены в неспособности РФ достроить Северный поток-2Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он. По словам Бруйетта, американцам досадно, что Германия и другие страны Евросоюза «полагаются на русских» в этом вопросе. Он также напомнил, что Вашингтон не раз говорил о необходимости сократить энергетическую зависимость Европы от РФ. Ранее «Газпром» и Путин бахвалились о запуске «Северного потока-2» до конца 2019 года. Затем сроки сдвинули до конца 2020 г. Но, по видимому, и эти сроки уже не реальны, да и сам трубопровод ввиду снижения цен на газ и неполной заполняемости «Северного потока-1» делают проект нерентабельным. В декабре 2019-го США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом. Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg.



Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.



По словам Бруйетта, американцам досадно, что Германия и другие страны Евросоюза «полагаются на русских» в этом вопросе. Он также напомнил, что Вашингтон не раз говорил о необходимости сократить энергетическую зависимость Европы от РФ.



Ранее «Газпром» и Путин бахвалились о запуске «Северного потока-2» до конца 2019 года. Затем сроки сдвинули до конца 2020 г. Но, по видимому, и эти сроки уже не реальны, да и сам трубопровод ввиду снижения цен на газ и неполной заполняемости «Северного потока-1» делают проект нерентабельным.



В декабре 2019-го США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом. США продолжает сбивать цены на нефть в неделю на 1 -2 доллара

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