 
 
Февраль 16th, 2020

Соединенные Штаты уверены в неспособности РФ достроить Северный поток-2Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он. По словам Бруйетта, американцам досадно, что Германия и другие страны Евросоюза «полагаются на русских» в этом вопросе. Он также напомнил, что Вашингтон не раз говорил о необходимости сократить энергетическую зависимость Европы от РФ. Ранее «Газпром» и Путин бахвалились о запуске «Северного потока-2» до конца 2019 года. Затем сроки сдвинули до конца 2020 г. Но, по видимому, и эти сроки уже не реальны, да и сам трубопровод ввиду снижения цен на газ и неполной заполняемости «Северного потока-1» делают проект нерентабельным. В декабре 2019-го США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом.

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.

По словам Бруйетта, американцам досадно, что Германия и другие страны Евросоюза «полагаются на русских» в этом вопросе. Он также напомнил, что Вашингтон не раз говорил о необходимости сократить энергетическую зависимость Европы от РФ.

Ранее «Газпром» и Путин бахвалились о запуске «Северного потока-2» до конца 2019 года. Затем сроки сдвинули до конца 2020 г. Но, по видимому, и эти сроки уже не реальны, да и сам трубопровод ввиду снижения цен на газ и неполной заполняемости «Северного потока-1» делают проект нерентабельным.

В декабре 2019-го США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом.

Category: Новости, Россия, США ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>