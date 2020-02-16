Февраль 16th, 2020

Руководство Французской киноакадемии ушло в отставку из-за Полански и его киношедевра

Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредитель престижной кинопремии «Сезар», в полном составе ушел в отставку. Причиной стала номинация на эту премию фильма Романа Полански.

Исполнительный совет французской Киноакадемии в полном составе ушел в отставку за две недели до вручения премии «Сезар». Об этом 14 февраля, в пятницу сообщает ВВС.

Причиной громкого скандала в киноиндустрии стала общественная критика, вызванная номинацией на премию режиссера Романа Полански, который в прошлом году столкнулся с новыми обвинениями в изнасиловании.

Картина Полански «Офицер и шпион» была номинирована на Сезар в 12 категориях.

Против возможного награждения режиссера выступили феминистские организации. Десятки кинодеятелей, включая известных французских актеров Омара Си и Беренис Бежо, написали открытое письмо, где обвинили академию в непрозрачности.

В результате совет директоров французской Киноакадемии принял единогласное решение подать в отставку «в знак уважения ко всем, кто снимал кино в 2019 году, чтобы восстановить спокойствие и сделать кинофестиваль праздником».

В 1978 году Полански в американском суде признал себя виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой. После этого он переехал во Францию, где с тех пор живет и работает.

Напомним, в прошлом году против режиссера выдвинули новые обвинения. Французская актриса Валентина Монье заявила, что Роман Полански изнасиловал ее в 1975 году на швейцарском горнолыжном курорте в Гштаде. Сам режиссер отрицает эти обвинения.