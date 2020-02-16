Февраль 16th, 2020

Роснефть за мгновенье потеряла $4 млрд. из-за новых полезных для РФ санкций США

Стоимость энергетического гиганта страны-агрессора Российской Федерации компании «Роснефть» обрушилась на 5,2 процента после того, как появилась угроза со стороны Соединенных Штатов Америки ввести санкции, о чем рассказало издание Finanz.ru, передает Компромат1.







Как известно, советник президента Соединенных Штатов Америки Роберт О’Брайен рассказал о том, что в отношении РФ могут введены очередные санкции. Он подчеркнул, что компания с РФ может весьма сильно пострадать из-за своего сотрудничества с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро. Советник Трампа заявлял: «Мы даем понять русским компаниям, что их поддержка… диктатор из Венесуэлы – это не просто бизнес-решение, но это аморально, если учитывать то, что это несет народу Венесуэлы». Также американец добавил, что компании с России предоставляется всего несколько недель для того, чтобы самостоятельно отказаться от идеи взять под собственный контроль государственное предприятие из Венесуэлы PDVSA. Если же этого не произойдет, то соответственные действия уже предпримет США.



Стоит отметить, что после таких слов политика из США акции «Роснефти» начали стремительно падать. Буквально всего за четыре часа компания потеряла 255 миллиардов российских рублей (4 миллиарда долларов). По оценкам специалистов, удар по «Роснефти» может быть нанесен уже через месяц, когда будет опубликован новый пакет санкций в отношении Венесуэлы.