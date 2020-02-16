Февраль 16th, 2020

Президент Эстонии заявила, что конфликт в Украине «очень горячий»

В Украине не замороженный, а очень горячий конфликт , который продолжается.

Так считает Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в ходе выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявила:

«В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий конфликт, который продолжается — я могу заверить вас в этом».

Кальюлайд добавила, что в Европе настолько «жаждут помочь России, могут сделать это за счет Украины».

«Что меня беспокоит — это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины … Что-то делается, это немало — обмен заключенными … Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным «.

Также президент Эстонии отметила, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

По словам Кальюлайд, Европа полна денег, но не находит, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина «полна потенциала, но ей не хватает верховенства права».