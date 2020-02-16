Февраль 16th, 2020

Настя Каменских рассказала, про страсти с Потапом

Настя Каменских не скрывает, что они с Потапом — темпераментная пара. Волна страсти может накрыть влюбленных где угодно — хоть в аэропорту, хоть в супермаркете, им больше не нужно прятаться и они демонстрируют чувства на людях без зазрения совести. А вот в глобальных вопросах влюбленные научились договариваться и с глубоким уважением относиться друг к другу в процессе поиска компромисса.

Звезда отметила, что привыкла появляться перед мужем «при параде». Даже на отдыхе она делает макияж и соблазняет любимого эффектными нарядами.

«Я своего мужа очень редко вижу, потому что мы гастролируем. Я, во-первых, делаю это для него. Он всегда мне говорит, например, я приду, все снимаю с себя, он:» Вот видишь, для кого-то ты принарядилась, красишься, а как для меня, так фигу закрутила «. Поэтому могу сказать, что я делала это и для него, и для себя», — призналась Настя.

В юбилейном десятом сезоне шоу Голос страны 2020 Потап и его жена заняли двойное судейское кресло — для певицы это стало дебютом на вокальном проекте. Правда, принимать решения совместно паре оказалось непросто.

«Мы же два Тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько проявляется уважение друг к другу, что у нас уже не бывает такого. Иногда летел и посуду, конечно. Ну слушайте, это страсть», — объясняет артистка.

Кроме того, поклонники давно ждут новость о беременности певицы и выискивают признаки интересного положения, периодически приписывая ей роль будущей мамы.

«Я бы уже и родила, но не могу ходить, как слон. Быть беременной — это невозможно скрыть. То есть, это через некоторое время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько — год, два, три, не знаю», — честно рассказала она.