Лондонская полиция опубликовала список дел несостоявшегося шахида в раю

Лондонская полиция провела обыск в квартире работника птицефабрики, который намеревался совершить несколько терактов, и нашла там список дел, которые он планировал осуществить попав после этого в исламский рай:
1. Совершить обзорный тур по раю, выбрать себе дворец.
2. Встретится со своими 72-мя женами и выбрать двух главных.
3. Украсить свой главный дворец.
4. Встретить всю свою семью и закатить пир.
5. Встретить всех друзей и тоже закатить пир
6. Встретится с пророками и сподвижниками Мухаммеда.
7. Встретится с Аллахом.
8. Посетить райский базар.
9. Провести время с женами.
10. Наметить дальнейшие планы.
11. Придумать новые формы развлечений.
Simon Kogan: В этом списке прекрасно абсолютно все!
И то, что первым делом надо выбрать недвижимость, «а девочки — потом».
И то, что райский дворец, очевидно, надо еще отремонтировать и обставить.
И то, что ну какой же рай без базара!
И то, что визит вежливости к Аллаху отнесен на седьмой день (Дольше оттягивать, вероятно, уже неприлично)
Но самое замечательное то, что уже на 10й день фантазия шахида иссякла. А ведь впереди у него целая вечность!!!
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