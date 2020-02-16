Февраль 16th, 2020

Лондонская полиция опубликовала список дел несостоявшегося шахида в раю





Лондонская полиция провела обыск в квартире работника птицефабрики, который намеревался совершить несколько терактов, и нашла там список дел, которые он планировал осуществить попав после этого в исламский рай:



1. Совершить обзорный тур по раю, выбрать себе дворец.

2. Встретится со своими 72-мя женами и выбрать двух главных.

3. Украсить свой главный дворец.

4. Встретить всю свою семью и закатить пир.

5. Встретить всех друзей и тоже закатить пир

6. Встретится с пророками и сподвижниками Мухаммеда.

7. Встретится с Аллахом.

8. Посетить райский базар.

9. Провести время с женами.

10. Наметить дальнейшие планы.

11. Придумать новые формы развлечений.



Simon Kogan: В этом списке прекрасно абсолютно все!



И то, что первым делом надо выбрать недвижимость, «а девочки — потом».

И то, что райский дворец, очевидно, надо еще отремонтировать и обставить.

И то, что ну какой же рай без базара!

И то, что визит вежливости к Аллаху отнесен на седьмой день (Дольше оттягивать, вероятно, уже неприлично)



Но самое замечательное то, что уже на 10й день фантазия шахида иссякла. А ведь впереди у него целая вечность!!!