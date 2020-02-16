Купюры из Китая стали опасными из-за коронавируса — причем это не только юани, но и иностранная валюта, которая побывала в Ухани и других городах.
Центробанк Китая заявил, что они будут дезинфицировать и приостанавливать оборот части денег в стране. Вместо них они выпустят 600 млрд юаней новыми банкнотами. Власти Китая опирались на исследование ученых из США, которые выяснили, что на поверхности самых популярных банкнот может обитать до 397 видов бактерий. При этом, зачастую, они могут выживать до 12 суток, однако в исключительных случаях этот срок может быть выше.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что до сих пор неизвестно, как долго коронавирус может обитать на различных поверхностях. Предварительные исследования показали, что вирус точно живет несколько часов, но его можно удалить с помощью дезинфицирующих средств.
Власти Китая будут использовать обработку денег ультрафиолетом и высокими температурами. После этого банкноты и монеты изымут из оборота на несколько недель, в то же время они введут в оборот такое же количество новых банкнот.
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