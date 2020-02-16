Купюры из Китая стали опасными из-за коронавируса — причем это не только юани, но и иностранная валюта, которая побывала в Ухани и других городах.

Центробанк Китая заявил, что они будут дезинфицировать и приостанавливать оборот части денег в стране. Вместо них они выпустят 600 млрд юаней новыми банкнотами. Власти Китая опирались на исследование ученых из США, которые выяснили, что на поверхности самых популярных банкнот может обитать до 397 видов бактерий. При этом, зачастую, они могут выживать до 12 суток, однако в исключительных случаях этот срок может быть выше.