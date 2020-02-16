Февраль 16th, 2020

Китайские ученые начали тестировать на животных вакцины от коронавируса

Ученые в Китае заявили, что начали тестировать вакцины против вируса Covid-19 на животных.

Директор биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьминь рассказал, что ученые создали компьютерную модель, которая помогла отобрать из 70 000 препаратов 100 для их дальнейшего изучения.

Так, по словам Синьмин, некоторые вакцины начали тестировать на животных, а некоторые виды лечения испытывают на людях. Противомалярийное средство хорохинфосфат успешно прошел тестирование на 100 пациентах в Пекине. Также врачи считают перспективным переливание крови от людей, которые выздоровели, к тем, кто еще болеет. Синьминь отметил, что некоторые вакцины начали тестировать на животных.

По последним данным, в мире 69 256 инфицированных коронавируса, больше всего — на материковом Китае. Из-за вируса умерли 1669 человек выздороветь удалось 9 645.