Февраль 16th, 2020

Катерина Кухарь поделилась своими мыслями про любовь

Украинская прима-балерина и судья телепроекта «Танцы со звездами 2019″ Екатерина Кухарь на День святого Валентина уехала в Германию, однако призналась, что муж сделал ей сюрприз в виде коробки конфет в чемодане. Кроме этого, танцовщица поделилась своими наблюдения о любви.

На своей странице в Инстаграм Екатерина опубликовала нежную фотографию с мужем Александром. В День влюбленных пара была вынуждена быть на расстоянии. Александр Стоянов остался во Франции на гастролях, а его жена отправилась в Берлин на международный конкурс Tanzolymp. Балерина в заметке под фото написала свои наблюдения о любви.

Так, Екатерина Кухарь поделилась такими высказываниями о прекрасном чувстве — любви:

Женщина — это лицо мужчины! Он должен вами гордиться.

Женщина никогда не должна забывать, что человек, даже с 20-летним стажем, прежде всего, не только близкий родственник, а Мужчина! И он хочет видеть у себя желанную женщину — любовницу, а не только союзника и мать его детей. Через 10 и 20 лет желательно оставаться для мужа океаном: иногда тихим, иногда бурным, увлекательным и изменчивым, а не грязью в ряске …

Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой, как воздух.

Понимание без слов … Если ваш мужчина не умеет «считывать» информацию о ваших эмоции и внутреннее состояние по выражению лица и взглядом, значит это не ваш человек.

Любовь для меня — это не процесс принятия, но и умение отдавать и считывать язык любви мужчины.

Танцовщица завершила публикацию со словами, что язык любви — это слова, помощь, осязание, подарки, время, которое ты уделяешь любимому человеку и поступки. Также она пожелала каждому море любви и, прежде всего, любви к себе.