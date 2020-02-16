Как «полезные евреи» строят «русский мир»

В путинских информационных войсках особое место занимают частные СМИ. Подобно частным военным компаниям типа пресловутого ЧВК Вагнера, они выполняют ту работу, которую государственные СМИ, не замеченные в особой брезгливости, все равно считают для себя чересчур грязной.
Телеканал «Царьград ТВ» позиционирует себя, как «первый русский консервативный информационно-аналитический канал». Тесно связанный с РПЦ, он является информационным спонсором террористических анклавов «ДНР» и «ЛНР».
Его создатель и идейный вдохновитель Константин Малофеев – один из тех, кто открыто продвигает идеи восстановления российской империи в форме монархии с императором Путиным во главе. Само название «Царьград ТВ» отсылает к старославянскому названию Константинополя, столицы византийской империи, и вполне недвусмысленно намекает на давние мечты российских мракобесов о захвате все новых земель в Европе и Азии.
Впрочем, Малофеев не ограничивается пустыми грезами, а воплощает их в реальность, оказывая финансовую и кадровую поддержку боевикам «ДНР», за что был подвергнут международным санкциям.
Большинство материалов «Царьград ТВ» носит крайне антизападный, антиамериканский и антиизраильский, «антисионистский» характер. Причем, как это часто бывает, под видом «антисионизма» скрывается вполне банальная юдофобия.
Из свежего. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды» 7 февраля 2020 года опубликовал на сайте «Царьграда» статью под названием: «От израильских самолетов над Сирией должно и костей не остаться». Цитата: «… если еврейские самолеты будут не только наносить удары по территории Сирии и за границей, а тем более если они будут вторгаться в воздушное пространство Сирии, то они должны немедленно зарыться рылом в песок. Вот эти свои Абрамы, Филькенштейны и так далее, от них вообще должно уже костей не остаться». Тут у Баранца уже не традиционное советское осуждение «израильской военщины», а самая настоящая антисемитская вонь.
Открытой юдофобией пронизана вся статья: «Меня поражает, что мы как-то либерально относимся к преступному поведению не только израильской военщины, но и израильских политиков. Я думаю, что пришло время и сирийским ПВО, и российским ПВО, а там достаточно наших средств, объявить миру еще и еще раз. Если еще хотя бы один еврейский самолет окажется в небе Сирии, он будет срублен… Евреев надо поставить на место. Я вам говорю как военный человек… Евреи постоянно подливают керосин в костер сирийского кризиса».
«Царьград ТВ» — далеко не единственное российское СМИ, больное антисемитизмом, хотя, возможно, самое массовое из подобных медиа. Особенность «Царьград ТВ» в том, что тут с открытыми юдофобами мирно соседствуют евреи, претендующие на то, чтобы говорить от имени еврейского народа, и от имени этого народа обвиняющие другие страны, народы и конкретных людей. Причем «обвиняемыми» всегда становятся те, кто в данный момент по каким-либо причинам оказывается неугоден путинскому режиму, является его оппонентом.
Именно в этом качестве «полезных евреев» при юдофобах выступают Владимир Соловьев, Яков Кедми и Евгений Сатановский. В «Царьград ТВ» наиболее активен Сатановский, который был в начале «нулевых» президентом Российского еврейского конгресса (РЕК), и поэтому, видимо, полагает для себя возможным делать заявления от имени всего еврейского народа.
Например, в публикации от 25 января 2020 года Сатановский фактически единолично принял решение об «изгнании» президента Украины Владимира Зеленского из еврейского мира. На антиизраильском и юдофобском сайте «Царьград ТВ» бывший глава РЕК возмущается поведением президента Украины, который отказался участвовать в «Форуме памяти жертв Холокоста», сыгравшем на руку Путину. По мнению Сатановского, президент Украины тем самым себя «похоронил» и стал изгоем для еврейского мира. Сатановский торжественно объявил, что от Владимира Зеленского ничего не осталось: ни имени, ни репутации. «Он никто. Зеленского больше нет, он покойник», — сообщил аудитории «Царьград ТВ» Евгений Сатановский.
Сатановский в точности повторяет все изгибы политического курса Путина. В последнее время надо обвинять во всем Польшу и Сатановский на «Царьград ТВ» делает это лучше всех. Вот публикация от 6 февраля 2020 года: «Сегодня на волне антирусской риторики формируется «новая Речь Посполитая», которая готовится к третьей мировой войне», — объявляет «политолог» Евгений Сатановский. И тут же делает модный сейчас экскурс в историю вопроса: «Как Вторая мировая война была следствием Первой, так и завтрашняя, на которую мои внуки попадут, будет следствием всего того, что происходит, в том числе между Киевом, Варшавой и тремя прибалтийскими республиками».
Мода на полонофобию — не повод забывать об антиамериканизме. И Сатановский не забывает. В публикации от 29 января 2020 года он разоблачает «сделку века» Трампа и объясняет, что в Израиле она никому не понравилась. Тут, правда, Сатановский наврал, поскольку по данным Direct polls, 66,9 процента израильтян – сторонники «сделки века», 15,7 процента — ее противники, а 17,4 процента затруднились с ответом.
Но факты для Сатановского не имеют значения, когда надо обругать Америку: «Левые критикуют. Правые тоже не сильно счастливы. Никаких подарков Трамп им не делает — скорее, наоборот. Поскольку он к Израилю относится много лучше, чем его предшественники, но он американец, а они, вопреки их собственному и окружающего мира мнению, никаких подарков Израилю отродясь не делали. А за все, что таковыми именовали, сдирали цену как минимум двойную, если не тройную. «Бойся данайцев, дары приносящих» — это про них. Да и советы их… Кабы Израиль им следовал, его б на карте давно не было». Конец цитаты.
Очевидный факт, что США является главным союзником Израиля в его противостоянии наиболее агрессивной части исламского мира, для Сатановского значения не имеет. «Политолог» и президент Института Ближнего Востока «забыл», в частности, и о том, что именно США были главным противником позорной резолюции Генассамблеи ООН 1975 года, объявившей сионизм «формой нацизма», и именно США вместе с Израилем добились ее отмены в 1991 году.
В связи с активным участием «полезных евреев» в строительстве «русского мира», в том числе на канале «Царьград», вспоминаются слова Владимира (Зеэва) Жаботинского: «В качестве одного из первых условий равноправия требуем признать за нами право иметь своих мерзавцев, точно так же, как имеют их и другие народы».
Игорь Яковенко, «Детали».
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