Февраль 16th, 2020

Израильская лазерная система уничтожения БПЛА успешно прошла испытания

Израильская лазерная система защиты от дронов успешно перехватила и сбила несколько целей, сообщила в среду, 12 февраля, компания Rafael.

Drone Dome C-UAS от Rafael смог отследить и сбить маленькие беспилотники, пролетавшие в открытом поле. «Система достигла 100% успеха во всех сценариях испытаний», — говорится в заявлении компании. «Сюда входит обнаружение, полная идентификация и нейтрализация множества угроз микро и мини БПЛА», — сказано в сообщении.







На видео продемонстрирована система, которую устанавливают на транспортном средстве, и которая поражает цели, включая беспилотники.



«Drone Dome предназначен для противодействия угрозам, создаваемым вражескими беспилотниками как на военных, так и на гражданских объектах, предлагая передовые решения для маневрирования сил и военных объектов, защиты критически важных границ, а также гражданских объектов, таких как аэропорты, общественные объекты или любые другие объекты, которые может оказаться уязвимым перед растущей угрозой», — сказали в компании.



Ранее сообщалось, что в дополнение к лазерной системе существуют электронные системы «мягкого уничтожения», которые захватывают контроль над дронами. В декабре 2019 года израильские силы безопасности раскрыли подробности о еще одной новой лазерной системе против самодельных зажигательных устройств.



Система, получившая название Light Blade, предназначена для того, чтобы отстреливать угрозы с неба, прежде чем они смогут проникнуть на территорию Израиля.



http://mignews.com/news/politic/world/120220_170749_12082.html