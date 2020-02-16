Глава Пентагона: Китай – самый опасный потенциальный противник США

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Китай находится во главе списка наиболее грозных потенциальных противников Пентагона. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Эспер сказал, что Китай представляет собой величайшую угрозу Западу, превосходя по опасности других противников – Россию, «государства-изгои», в том числе, Северную Корею и Иран, а также экстремистские группировки.

«Фактически, под властью председателя Си Китайская коммунистическая партия все быстрее и дальше движется в неверном направлении. Больше внутренних репрессий, больше хищнических экономическим практик, больше засилья власти и, что беспокоит меня в особенности, более агрессивная военная доктрина», — отметил Эспер.

Глава МИД Китая Ван И, также присутствовавший на Мюнхенской конференции, назвал обвинения США в адрес Китая «лживыми».

«Коренная причина всех этих проблем и вопросов в том, что США не хотят видеть быстрое развитие и модернизацию Китая, и меньше всего они хотят принять успешность социалистической страны», — заявил Ван И.