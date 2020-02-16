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Эрдоган заявил, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, сопровождающим его в поездке в Пакистан, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии.

В подтверждение своих слов, сообщает турецкий телеканал NTV, Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, возглавляющим Генштаб, снят глава ЧВК «Вагнер».

Турция в январе объявила об отправке в Ливию военных специалистов, чтобы, как заявил тогда Эрдоган, поддержать международно признанное правительство во главе с Фаизом Сараджем.

Category: Мир, Новости ﻿
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