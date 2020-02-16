Февраль 16th, 2020

Дженнифер Лопес снялась в леопардовом наряде на голое тело

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в пикантном наряде с леопардовым принтом. Снимок появился на официальной странице артистки в Instagram.

Лопес представила собственную коллекцию босоножек, которые позиционируются, как бюджетные. На фото, рекламирующим обувь, певица сидит, облокотившись на одну руку и выставив одну ноге перед другой.

Лопес одета в трусики с высокой посадкой и кожаными вставками. Также звезда надела короткий пиджак с объемным воротом на голое тело. Рекламирует Лопес на данном снимке босоножки, выполненные, как и одежда с леопардовым принтом.

По словам Лопес, ее коллекция обуви будет посвящена трем важным для нее городам: Нью-Йорку, Лос-Анджелесу и Майами. Сообщается, что звезда объединилась с компанией Camuto Group, а купить ее обувь можно будет исключительно в магазинах DSW.

Продажа новинок стартует 16 марта. Цена за пару босоножек составит от 59 до 189 долларов.