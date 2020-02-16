Февраль 16th, 2020

Джастин Бибер расплакался а прямом эфире (видео)

Недавно Билли Айлиш (Billie Eilish) представила публике новый трек, и из-за этого Джастин Бибер (Justin Bieber) высказался о ней в одном из интервью.

Путь Билли очень похож на тот, что прошел Джастин, ведь он стал популярен в раннем возрасте. Две звезды общаются и даже вместе однажды спели.

Бибер рассказал, что он всегда будет защищать Билли. Он не хочет, чтобы она потеряла то, что имеет, и прошла через то, что прошел он. Джастин заявил, что такого не желает никому. Если Айлиш что-то от него понадобится, она может просто ему позвонить. При этом певец расплакался во время своих слов.

Кстати, Билли недавно показала свою комнату, которая увешана фотографиями Джастина. Она его давняя поклонница. Но это вовсе ничего не значит, ведь и он, и его жена Хейли (Hailey Bieber) дружат с Билли.