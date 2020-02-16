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«Друзья навеки!»: израильский дзюдоист-чемпион мира сфотографировался с чемпионом из Ирана

Саги Муки (справа) и Саид Моллаи Фото: Instagram

 

В понедельник, 10 февраля, израильский дзюдоист-чемпион мира Саги Муки опубликовал в Instagram совместную фотографию с чемпионом из Ирана Саидом Моллаи.

Иранский спортсмен получил политическое убежище в Германии после чемпионата мира в Токио прошлым летом. Тогда правительство Ирана заставило его сняться с соревнований, чтобы не бороться с израильтянином.

Муки и Моллаи встретились на парижском турнире Большого шлема.

Напомним, что в 2019 году Саги Муки завоевал звание чемпиона мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Чемпионом мира в этой весовой категории в 2018 году был Саид Моллаи.

«Я встретил его на Большом шлеме в Париже. Два чемпиона мира, но помимо этого два хороших друга…» — прокомментировал спортсмен.

«Друзья навеки!», — подписал фотографию Муки в Instagram. «Отмечайте израильтян и иранцев за мир!», — призвал он своих подписчиков.

В течение дня фотография собрала более 10 000 лайков.


Позитивно отреагировало и руководство турнира Большого шлема и Европейского союза дзюдо, которые ответили в Instagram хэштегом «#judomorethansport«.

Выступая во вторник на 12-м канале израильского телевидения, Муки сказал, что конфликт Моллаи с иранским правительством заставил его еще больше ценить Израиль и израильтян.

«Я надеюсь, что он приедет в Израиль. Я знаю, что он действительно любит Израиль и израильтян. И он действительно оценил то, как наши люди встретили его с распростертыми объятиями», — сказал Муки.

Моллаи получил статус беженца в Германии после того, как открыто бросил вызов правительству Ирана. В прошлом году он сказал представителям Международной федерации дзюдо, что опасается возвращаться домой и волнуется за свою семью.

На этой неделе Моллаи выступал в Париже под флагом Монголии.

Источник: MIGNEWS.COM

Category: Израиль, Новости ﻿
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