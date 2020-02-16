«Друзья навеки!»: израильский дзюдоист-чемпион мира сфотографировался с чемпионом из Ирана

В понедельник, 10 февраля, израильский дзюдоист-чемпион мира Саги Муки опубликовал в Instagram совместную фотографию с чемпионом из Ирана Саидом Моллаи.

Иранский спортсмен получил политическое убежище в Германии после чемпионата мира в Токио прошлым летом. Тогда правительство Ирана заставило его сняться с соревнований, чтобы не бороться с израильтянином.

Муки и Моллаи встретились на парижском турнире Большого шлема.

Напомним, что в 2019 году Саги Муки завоевал звание чемпиона мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Чемпионом мира в этой весовой категории в 2018 году был Саид Моллаи.

«Я встретил его на Большом шлеме в Париже. Два чемпиона мира, но помимо этого два хороших друга…» — прокомментировал спортсмен.

«Друзья навеки!», — подписал фотографию Муки в Instagram. «Отмечайте израильтян и иранцев за мир!», — призвал он своих подписчиков.

В течение дня фотография собрала более 10 000 лайков.