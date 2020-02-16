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Атака Израиля в Сирии: убиты два иранских генерала

Атака Израиля в Сирии: убиты два иранских генерала

Газета A-Sharq Al-Awsat сообщает, что в результате израильской атаки в Сирии два дня назад погибли четыре иранских военнослужащих.

Двое из погибших являются “высокопоставленными офицерами”  — генерал Ридаи Махмади, командующий силами Корпуса стражей иранской революции в Дамаске и генерал Хадж Хусейн, занимавшийся снабжением иранских сил.

По данным газеты, “Израиль пришел к заключению, о том, что Россия более не в состоянии противостоять иранскому влиянию в Сирии, и поэтому израильтяне решили интенсифицировать свои атаки, несмотря на возражения Москвы”.
http://mignews.com/news/disasters/world/150220_192327_31070.html

Category: Израиль, Новости ﻿
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