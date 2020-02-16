Февраль 16th, 2020

Астрономы получили первый снимок действующей Черной дыры

Черные дыры – необычные космические объекты, имеющие гигантские массы и исключительно компактные размеры. Их гравитация настолько велика, что не позволяет «убежать» даже свету. Однако даже сверхмассивные черные дыры с массами свыше 100 тысяч масс Солнца, обнаруженные в центрах многих галактик, в том числе и нашего Млечного пути, представляют собой сравнительно малые объекты, что до сих пор делало невозможным их прямое наблюдение.

Используя систему из восьми наземных радиотелескопов, получившую название Телескоп горизонта событий, и новые алгоритмы обработки сигнала, астрономам удалось впервые в истории получить изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики М 87. Оно представляет собой кольцеобразную структуру с темной центральной областью.



Такой подвиг когда-то считался невозможным, так как черные дыры отбрасывают небольшие, трудно наблюдаемые тени. Но, разместив телескопы по всему миру для создания телескопа размером с Землю, был достигнут этот беспрецедентный результат, предвещающий новую эпоху в исследовании черных дыр и прокладывающий путь для дальнейших научных прорывов.