Февраль 15th, 2020

Журналисты нашли настоящую мать Путина

Польская журналистка, номинант Нобелевской премии мира, Кристина Курчаб-Редлих утверждает, что она нашла настоящую мать президента РФ Владимира Путина. По ее словам, женщина все еще жива и сейчас проживает в Грузии.

Согласно официальной версии властей РФ, маму Путина звали Мария Шеломова и она умерла в 1999 году. Тем не менее, Курчаб-Редлих считает, что это ложь. С ее слов, родительницу российского президента зовут Вероника, она жива, хоть и в преклонном возрасте (93 года), и сейчас проживает в Грузии.

«Я утверждаю под присягой, что это правда», — заявила Курчаб-Редлих. Она уточнила, что СМИ данный факт стал известен еще до избрания Путина президентом, однако о нем не говорили, так как это «очень опасно». Журналистка отметила, что говорила с предполагаемой мамой Путина около двух месяцев назад. Она проживает в грузинском селе Метехи.

«Маленькая старушечка, очень сгорбленная», — описала женщину Курчаб-Редлих. Согласно официальной биографии, мама Путина родом из села Заречье в Тверской области и 1911 года рождения. Журналистка уверяет, что на самом деле она появилась на свет в 1926 году в Терехино. Кроме того, по данным Курчаб-Редлих, родился Путин на 2 года раньше, чем сообщается — в 1950-м. Его настоящим отцом якобы является некий Платон Привалов.

Семейная жизнь у них не сложилась, так как выяснилось, что мужчина уже был женат. Вскоре предполагаемая мама Путина отправилась на практику в Ташкент, оставив сына Владимира на родителей. Там женщина вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили. Забирать ребенка она не стала, так как ее внебрачного сына на Кавказе восприняли бы негативно.