Февраль 15th, 2020

Зеленский провел диалог с руководством МВФ по поводу ряда законопроектов

Президент Владимир Зеленский в Мюнхене обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиною Георгиевою проведение судебной реформы, построение системы верховенства права и так называемый законопроект о банках.

Зеленский встретился с Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Это уже вторые переговоры Зеленского с главой МВФ в этом году.

Отмечается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный экономический рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построение системы верховенства права, так называемый законопроект о банках.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинском. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения — дружеские».