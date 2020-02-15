Февраль 15th, 2020

Заместитель Ермака рассказала, как съэкономить на коммуналке. «Не открывать окна»

35-летняя заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов считает, что во время отопительного периода Украинской следует «не открывать окна». В таком случае, говорит она, получится сократить расходы на тепло.

Сначала Кузнецов рассказала о том, как правительству удалось снизить суммы в платежках украинский, приведя пример своего дедушки.

«Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал врачом в больнице маленького городка. Он — тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тысяч гривен. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 грн , получил за январь — она ​​тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается «, — заверила она.

Далее Кузнецов заявила, что какими бы ни были тарифы и какие бы шаги ни предпринимало правительство по урегулированию стоимости коммунальных услуг, важно, чтобы украинцы заботились об энергосбережении.

«Что важно еще: мы долго говорим говорим о тарифах, себестоимость … И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре 5 ° С — значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30 ° С в квартире и за все это мы платим «, — подчеркнула Кузнецов.

Также она посоветовала украинцам устанавливать газовые счетчики.

«Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что конкретно он платит», — добавила она.