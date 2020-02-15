Февраль 15th, 2020

Я снова девочка: Кайли Дженнер сделала короткую стрижку

22-летняя Кайли Дженнер очень любит эксперименты с волосами, но чаще всего предпочитает проводить их при помощи париков. Она примерила, наверное, волосы всех цветов: несколько лет назад ее особой страстью были цветные парики. Однако сейчас создательница марки Kylie Cosmetics решила поменять длину своих настоящих волос.

Младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала в сторис кадры из парикмахерской и сообщила фолловерам, что укоротила волосы. По словам звезды, к трансформации без парика ее подтолкнул стилист и парикмахер Хесус Герреро, с которым она работает около года.

Кайли Дженнер на прошлой неделе

…и сейчас

Именно Герреро был ответственным за волосы Дженнер в рекламной съемке коллекции Kylie Cosmetics Stormi. Летом прошлого года он придумал заплести волосы Кайли в косу для съемки ее отпускных фото, а также помогал создавать ее образ для съемки Forbes.