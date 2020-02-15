Февраль 15th, 2020

В Интернет выставили на продажу ДНК знаменитостей

Группа анонимных активистов Earnest Project продает ДНК знаменитостей — в том числе, политиков и музыкантов. Так они хотят привлечь внимание к проблеме сбора персональных данных.

Анонимная организация под названием Earnest Project объявила о продаже образцов ДНК мировых лидеров и знаменитостей. Группа утверждает, что ее члены тайно собрали предметы участников Всемирного экономического форума 2018 года в Давосе (Швейцария) и Чемпионата мира по футболу в России, которые содержат их ДНК. В этих событиях, например, приняли участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и Элтон Джон.

Группа собрала эти предметы в онлайн-каталог, он содержит салфетки, бумажные кофейные чашки, стеклянную банку для парфюма, окурки и другие предметы. Прядь человеческих волос стоит от 1 до 3 тыс. долларов. Стоимость использованной вилки для завтрака оценивается в 36 тыс. долларов, а бокал вина — до 65 тыс. долларов. Ни один из предметов не подписан конкретным именем, но члены группы готовы рассказать об этом потенциальным покупателям.

Проект планирует провести аукцион по продаже предметов, чтобы повысить осведомленность о «капитализме наблюдения» и выступить против практики монетизации персональных данных людей. Они опасаются, что генетические данные пользователей в конечном итоге могут оказаться в руках таких компаний, как Facebook и Google, которые уже собирают большое количество данных.

«Собирая и продавая жизненно важные и конфиденциальные данные, собранные у самых могущественных людей на планете, мы надеемся на стимулирование реакции против продажи личных данных», — сообщил изданию OneZero в электронном письме представитель проекта. «Мы постоянно складируем нашу ДНК вокруг нас. Как только вы начинаете обращать внимание на это, то очень легко стать мишенью для сбора данных».