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В Челябинске обрушился загоревшийся завод пластиковой посуды, город в дыму и нечем дышать



В Челябинске около полудня начался пожар в цеху по производству пластиковой посуды и пищевой пленки. Площадь возгорания выросла до 2500 квадратных метров, а на площади 800 квадратных метров обрушились конструкции, сообщает NEWSru со ссылкой на областной ГУ МЧС.

Крупный пожар начался в 12:34. На Троицкий тракт, где находится цех, направлена лаборатория для замеров ПДК.

Пожар тушат 86 пожарных и 24 единицы техники. На место красивого зрелища сбежалось все городское начальство (эстеты, бля).

Удушливый дым распространился по окрестностям. «Дышать нечем уже не только на улице. Даже в ближайших магазинах, в которых скопились люди, пахнет гарью», — пишет 74.ru.

До вечера 14 февраля в Челябинске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий — безветренная погода, при которой все вредные вещества оседают.

Category: Новости, Россия ﻿
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