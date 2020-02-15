Февраль 15th, 2020

В Берлине найден договор Гитлера с сатаной

В Берлине найден договор, который Адольф Гитлер заключил с… сатаной. Необычный контракт датирован 30 апреля 1932 года и скреплен кровью обеими сторонами. По условиям контракта, дьявол предоставляет Гитлеру практически неограниченную власть с условием, что тот будет использовать ее в злых целях. В обмен фюрер обещал отдать свою душу ровно через 13 лет..

Четыре независимых эксперта изучили документ и сошлись во мнении, что подпись Гитлера действительно подлинная, характерная для документов, подписанных им в 30-40-е годы

Как сообщает Портал Кредо , дьявольская подпись тоже совпадает с той, что стоит на других подобных договорах с владыкой ада. А таких документов историкам известно немало.

«Я уверена, что документ подлинный», — заявляет доктор Грета Лайбер, изучающая различного рода соглашения с нечистой силой. —» Он помогает разрешить загадку того, как фюреру удалось стать правителем Германии. Судите сами: ведь до 1932 года он был просто неудачником. Его выгнали из высшей школы, он дважды проваливался на экзаменах в Академию искусств, даже сидел в тюрьме. Все, кто знал его в это время, считали его ни на что не годным. Но с 1932 года его судьба круто изменилась — он буквально «катапультировался» в кресло власти и в январе 1933 года уже правил Германией. По-моему, объяснить это можно только союзом с сатаной. А 30 апреля 1945 года — ровно через 13 лет — Адольф Гитлер покончил с собой, ненавидимый всем человечеством».

Контракт фюрера с сатаной был обнаружен в руинах сгоревшего дома на окраине Берлина. На данный момент документ находится в городском историческом институте. Текст сильно поврежден, но все-таки его можно прочесть.

«Именно так сатана и действует», — добавляет доктор Лайбер. — «Выбирает неудачника, мучимого честолюбием и жаждой мирских удовольствий, и обещает исполнить его желания. В результате — множество бед для окружающих и полная катастрофа для того, кто «купился» на его обещания. И Гитлер полностью укладывается в эту схему».