Февраль 15th, 2020

Ученые рассказали, какой завтрак самый полезный

Овсяная каша стоит на первом месте в рейтинге здоровых завтраков. К такому выводу пришли специалисты.

Как оказалось, овсянка недаром является любимым завтраком англичан. В ней содержится полезный подвид клетчатки, с помощью которого длительно поддерживается чувство насыщения. Важно только готовить ее без сахара и с минимальной термической обработкой, варить на воде и заправлять растительным маслом. К сожалению, готовая каша в пакетиках пользы не принесет, равно как и сытости.

Но и к овсянке нужно относиться без фанатизма. Лучше всего есть по утрам разные каши – это поможет снабдить организм всеми необходимыми веществами. При этом рекомендуется исключить манную и пшенную крупу с высоким гликемическим индексом.

На второе место по полезности ученые поставили фруктовый завтрак. Фрукты – это витамины и клетчатка, но завтракать лучше грушей и яблоком, а не виноградом, бананами или дыней. Неплохо поэкспериментировать с фруктово-овощными салатами. Причем тут ошибки исключены: любое сочетание пойдет на пользу.

Тройку самых полезных завтраков замыкает что-нибудь белковое. Пойдут яйца, рыба, чечевица, бобовые. И оставьте холестериновые страхи: яйцо на завтрак никому не повредит.