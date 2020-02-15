Февраль 15th, 2020

Путин заставляет принять Зеленского «Мюнхенский сговор» — им мешает Порошенко

Там представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе – «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».



Его главные бенефициары: бывший министр иностранных дел РФ Иванов, гендиректор Россовета по международным делам Кортунов, директор Российского совета по международным делам Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Хуг, бывший канцлер ФРГ Шредер. Ну, и несколько наших деятелей.



Под «миротворческим и гуманитарным» словоблудием торчат уши главной российской идеи-фикс — прямые переговоры с боевиками, интеграция ОРДЛО в Украину на кремлёвских условиях etc. При этом ни слова о выводе российских войск с оккупированных территорий. И всё это, якобы, в европейской обёртке Euro-Atlantic Security Leadership Group.



Утверждают, что предварительно этот документ попал не в МИД, а в ОПУ к Ермаку, и тот в принципе согласился с его основными положениями — правда, высказал определённые оговорки.



На этом фоне в дипломатическую игру активно включился Порошенко. Первое, чего он добился вместе с европейскими симпатиками Украины: руководство Мюнхенской конференции не признало план официальным документом, а его текст удалило с официального мероприятия.



Но это ещё не победа. Сегодняшний телефонный звонок Зе Путину был связан именно с этим планом — кремлёвский карлик активно давил на ЗЕ с целью его принятия в качестве компромисной альтернативы Минским соглашениям. Мол, смотри: идём на определённые взаимные уступки бла-бла-бла… А за это мы и всех заложников отпустим, и в восстановлении Донбасса поможем, и тебя лично не обидим.



Дальше. Сегодня вечером украинский МИД официально отверг этот план, но в разговоре со мной (буквально час назад) один из сотрудников внешнеполитического ведомства признался, что это больше шантаж со стороны Киева для того, чтобы внести поправки в 1, 3, 6, 11 и 12 «шаги» упомянутого документа.



Таким образом, консультации в Мюнхене продолжаются, и не исключаю, что в результате давления на украинскую сторону, данный план в несколько видоизменённом виде будет представлен общественности в качестве внешнеполитического «прорыва».



Одновременно надеюсь, что и Порошенко, и его проукраинские европейские друзья сделают всё возможное для того, чтобы Украина не наступила на грабли печальноизвестного «Мюнхенского сговора» и не стала главным объектом жертвоприношения в процессе умиротворения агрессора. А он, агрессор, с 30-х годов прошлого столетия не изменился ни на йоту.



Наблюдаем. Буду информировать.



Helgi Sharp