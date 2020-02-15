Февраль 15th, 2020

Порошенко добился отказа от обсуждения «12 шагов к миру на Донбассе», которые хотела навязать Россия в Мюнхене

Нашумевший план «12 шагов к миру на Донбассе» исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Такое требование выставил бывший президент Украины и глава парламентской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Об этом в Twitter сообищл пресс-секретарь Порошенко, Святослав Цеголко.

«Мюнхенская конференция MSC2020 чуть не стала местом «мюнхенского сговора» против Украины», — написал Цеголко. Он уточнил, что «Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами» конференции по поводу нашумевшего плана, за которым, с его слов, стоят власти России. После этого текст данного документа был удален с сайта MSC2020.

У Порошенко уточнили, что партнеры и друзья Украины были в шоке от плана «12 шагов к миру на Донбассе». Сейчас команда Порошенко объясняет им, что это была провокация Кремля. В нашумевшем плане содержатся пункты, которые, как уверяют организаторы, должны привести к миру на Донбассе. Однако по этому поводу есть серьезные сомнения. Так, в документе есть снятие санкций с России, возвращение РФ в СЦКК, восстановление взаимодействия России с НАТО и Европой и даже создание некоего диалога по «национальной идентичности» украинцев при участии РФ, Венгрии и Польши. Однако нет там ни слова ни о выводе из Донбасса российских войск и вооружения, ни о возвращении под контроль Киева захваченного участка российско-украинской границы. Важно отметить, что среди соавторов данной инициативы оказался бывший министр внутренних дел России Игорь Иванов. А вот украинцев там вообще нет.



