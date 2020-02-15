Февраль 15th, 2020

Полина Гагарина рассказала сколько зарабатывает

Журналистам стало известно,что доходы популярной певицы Полины Гагариной значительно превышают доходы ее супруга,Дмитрия Исхакова.

Гонорары звезды в 2019 году составили 5, 3 млн долларов.

Полина приносит в семью по 28 миллионов рублей каждый месяц.

Дмитрий Исхаков зарабатывает гораздо меньше супруги. Несмотря на то, что он профессиональный фотограф, имеет собственную студию и много заказчиков, месячный заработок его приблизительно 200 тысяч рублей.

Гагарину такая разница в доходах не смущает, она считает, что они с супругом гармонично поделили семейные обязанности.

Поскольку у певицы плотный гастрольный график и Полина постоянно в разъездах, она финансирует крупные проекты — к примеру, строительство дома.Дмитрий же взял на себя организацию быта и заботу о детях.