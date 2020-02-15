Февраль 15th, 2020

Орландо Блум похвастался странной татуировкой с именем сына

Актер продемонстрировал новый рисунок на своей руке.

Голливудский актер Орландо Блум, который мечтает о совместном ребенке с Кэти Перри, и о своем сыне от брака с Мирандой Керр не забывает.

Так, 43-летняя звезда на своей странице в Instagram похвастался новой татуировкой, сделанной в честь сына. Актер набил на руке имя мальчика — Флинн с помощью азбуки Морзе и указал дату и время его рождения: 6 января 2011 года, 9 утра.

Однако, как говорится в издании Page Six, внимательные поклонники, которые владеют азбукой Морзе обнаружили в имени ошибку. Вместо «Флинн» у актера написано «Фринн».

Однако тату-мастер, который сделал Блуму татуировку, признал свою ошибку.

«Так, забыли точку, мы знаем. Скоро все исправим», — заверил он в своем Instаgram.