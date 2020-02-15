Февраль 15th, 2020

Орландо Блум оконфузился, сделав татуировку

Известный британский актер Орландо Блум, который перенес дату свадьбы с Кэти Перри, сделал татуировку в честь своего сына. Однако тату-мастер допустил ошибку в работе и звездного папу высмеяли в сети.

Татуировкой, которую он посвятил своему единственному сыну, Орландо Блум похвастался на странице в Instagram. «Новое тату. Догадайтесь, о ком это?», — написал в посте Блум.

На фото видно, что актеру набили дату и символы азбуки Морзе. Сообразительные фоллловеры актера предположили, что там может быть зашифровано имя его ребенка. Там также указаны дата и время, когда малыш появился на свет.

Напомним, что в Орландо Блума есть сын Флинн, который родился в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр в январе 2011 года.

Вскоре подписчики Орландо заметили ошибку в имени, написанном на руке звезды, о чем сообщили в комментариях. После тату-мастер, который сделал Блуму татуировку, признал свою ошибку. «Потрясающее напоминание Орландо Блума о его сына. И да, забыли точку, мы знаем. Вскоре все исправим», — написал татуировщик в социальной сети и запостил совместное селфи с Орландо.