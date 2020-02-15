Мелания Трамп удивила стильным образом в День влюбленных.

Первая леди США постоянно демонстрирует великолепный вкус и точный выбор одежды во время своих публичных выходов. В День влюбленных она предстала в роскошном красном плаще.
Мелания Трамп соединила обязанности первой леди и любящей жены. Свой день она начала с праздничного визита в детскую больницу в штате Мэриленд. Третий год подряд жена президента наведывается в детское отделение при Национальном институте здравоохранения США .
Вместе с детишками Мелания Трамп сделала валентинки и другие праздничные украшения своими руками. Трогательными кадрами она поделилась на страницах своего Инстаграма.
После визита в больницу первая леди вместе с мужем Дональдом на вертолете отправилась в частный дом в Палм-Бич на побережье Атлантического океана.
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