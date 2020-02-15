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Мелания Трамп удивила стильным образом в День влюбленных.

меланияПервая леди США постоянно демонстрирует великолепный вкус и точный выбор одежды во время своих публичных выходов. В День влюбленных она предстала в роскошном красном плаще.

Мелания Трамп соединила обязанности первой леди и любящей жены. Свой день она начала с праздничного визита в детскую больницу в штате Мэриленд. Третий год подряд жена президента  наведывается в детское отделение при Национальном институте здравоохранения США .

Вместе с детишками Мелания Трамп сделала валентинки и другие праздничные украшения своими руками. Трогательными кадрами она поделилась на страницах своего Инстаграма.

После визита в больницу первая леди вместе с мужем Дональдом  на вертолете отправилась в частный дом в Палм-Бич на побережье Атлантического океана.

 

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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