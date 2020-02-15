Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», — сказал он.
По словам Лукашенко, сейчас через территорию Белоруссии на запад прокачивается 70 млн т нефти. Он заявил, что с Минском до сих пор «не рассчитались» за ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
https://www.rbc.ru/politics/14/02/2020/5e46a5989a79475a427e5424
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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