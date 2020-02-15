Февраль 15th, 2020

Ксения Собчак снялась обнаженной с Глюкозой на День Святого Валентина

14 февраля в мире отмечается День всех влюбленных, и многие отечественные звезды поддерживают эту традицию, ведь праздник уже давно стал общенародным. Так, Ксения Собчак тоже не обошла стороной столь важный повод и поздравила своих подписчиков в инстаграме, опубликовав свой вариант валентинки. Вариант оригинальный и весьма пикантный: на фотографии Ксения позирует топлес вместе со своими подругами — Натальей Ионовой и Яной Расковаловой. Каждая прикрывает грудь другой руками.

«Отчаянные и отчаявшиеся» #моявалентинка,

— подписала кадр 38-летняя Собчак.

Фото было сделано на закате на берегу океана — во время отдыха компании на Мальдивах в январе. Автором снимка стал муж Яны, Вадим Расковалов, а креативным продюсером и режиссером — муж Ксении, Константин Богомолов.

В комментариях, конечно, буря: одни восхищаются смелостью моделей, другие — разбирают на части достоинства композиции и анатомические особенности позирующих («грудь убежала»). Звездные друзья Собчак — Инна Маликова, Наталья Давыдова и другие — свое одобрение выразили лайками.

Главное в жизни — это поддержка. Люблю вас, мои девочки,

— прокомментировала фото Наталья Ионова.

Самое интересное, что недавно Ксения выступала резко против подобных фотографий и вызвала настоящий скандал в светской тусовке, буквально расколов ее на два лагеря:

Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти, хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?

— писала тогда Ксения.

Этот пост широко обсуждался в сети, а многие близкие приятельницы Ксении (например, Светлана Бондарчук) восприняли его как выпад в свой адрес и вступили в публичную дискуссию с Собчак: щепки летели, досталось всем, а Ксении пришлось несколько раз объяснять свою позицию.

Так что, возможно, новая фотография — это как раз приглашение к миру.

Ксения Собчак и Наталья Ионова

Наталья Ионова и Яна Расковалова