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Клип Киркорова удалили с Youtube за оскорбление чувств верующих.

филяЗнаменитый исполнитель Филипп Киркоров анонсировал выход своей новой песни «Романы»и клип тут же был  был удален с Ютуба.В ролике Филипп снялся в роли священника,которого обуревают грешные страсти. На подтанцовке у него девушки в монашеских рясах.

По словам представителей сервиса, ролик удалили из-за того, что он содержит неподобающий контент, а также нарушает некие правила размещения контента «для взрослых».

Прекрасную прихожанку, соблазняющую святого отца, изображает Екатерина Варнава.
Часть публики увидела в этом клипе провокацию, или же, как считает сам Филипп, нашла повод для того, чтобы сорвать премьеру песни.
В видеохостинг посыпались негативные комментарии, ссылающиеся на возможное оскорбление чувств верующих людей. В следствии чего клип был удален.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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