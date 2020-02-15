Февраль 15th, 2020

Клип Киркорова удалили с Youtube за оскорбление чувств верующих.

Знаменитый исполнитель Филипп Киркоров анонсировал выход своей новой песни «Романы»и клип тут же был был удален с Ютуба.В ролике Филипп снялся в роли священника,которого обуревают грешные страсти. На подтанцовке у него девушки в монашеских рясах.

По словам представителей сервиса, ролик удалили из-за того, что он содержит неподобающий контент, а также нарушает некие правила размещения контента «для взрослых».

Прекрасную прихожанку, соблазняющую святого отца, изображает Екатерина Варнава.

Часть публики увидела в этом клипе провокацию, или же, как считает сам Филипп, нашла повод для того, чтобы сорвать премьеру песни.

В видеохостинг посыпались негативные комментарии, ссылающиеся на возможное оскорбление чувств верующих людей. В следствии чего клип был удален.