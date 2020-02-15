Февраль 15th, 2020

Китаец 36 лет копал канал через гору

В одной из китайских деревень в результате многолетних засух начались перебои с водой. Так продолжалось долгие годы, пока один из жителей деревни не взял инструменты и не начал каждое утро уходить в горы. Местность вокруг деревни в Гуйджоу очень непростая – горы и скалы.



Почти каждый день он выходил из дома и повторял свой путь. Жители очень быстро заметили односельчанина со странностями и даже начали над ним посмеивается. “Странный Ли – похоже решил найти золото!” – говорили они. Мужчина не обращал внимания на подколки и продолжал ходить в горы. В какой-то момент путь крестьянина все же проследили. Удивленные односельчане увидели, что никто не ищет золото. Мужчина копал канал, решив спустить часть потока из горной реки вниз, в деревню. работа шла очень медленно, поскольку он вручную долбил и бетонировал канал прямо на каменном склоне горы. Спустя 5 лет после начала работы, к крестьянину пришли на помощь и другие жители деревни. Но даже общими силами работа все равно не шла быстро – гора поддавалась очень неохотно. Копать канал пришлось еще 31 год – на смену родителям пришли дети, пока канал не был закончен. Но в итоге мечта деревни стала реальностью – пусть на нее и потребовалось 36 лет. В конце 80х годов 20 века в деревню в Гуйджоу в изобилии пришла чистая горная вода.