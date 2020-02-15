Февраль 15th, 2020

Кейт Миддлтон откровенно рассказала о своем детстве

В течение последнего месяца герцогиня Кембриджская большую часть своего времени посвящает благотворительной инициативе, которая призвана модернизировать систему воспитания будущих поколений. В рамках проект Кейт Миддлтон вспомнила, каким было ее детство и заверила, что растит своих потомков по тем же принципам.

Кейт Миддлтон отметила, что больше всего времени ее воспитанию уделяла бабушка. Вместе с сестрой Пиппой и братом Джеймсом они часто помогали бабушке с садоводством и кулинарией. Именно поэтому на первом месте для герцогини Кембриджской всегда будет качество отношений с детьми.

«У меня была удивительная бабушка, которая посвящала нам много времени … И я стараюсь объединить большой опыт, который она нам подарила в то время, в знания, которые я сейчас даю своим детям»,

- отметила Кейт Миддлтон.

Кроме того, многодетная мама заметила, что не последнюю роль в воспитании играет дом, полный счастьем, и безопасную среду. Она считает, что дети обязательно должны проводить много времени за играми на свежем воздухе, ведь это благотворно влияет на их физическое развитие и психическое здоровья.

Из этого разговора понятно, настолько сильно Кейт Миддлтон обеспокоена системой воспитания юного поколения во всей Великобритании. Она стремится услышать советы населения и подарить родителям личный опыт. Напомним, что благотворительная программа 5 Big Questions предполагает исследование благодаря анкетированию по всей стране. Проект помогает собрать мнения граждан, утверждая, что каждый влияет на становление молодых членов общества.