Февраль 15th, 2020 Как Джастин Тимберлейк, Милла Йовович, Иванка Трамп и другие отмечают День всех влюбленных В День всех влюбленных соцсети наполнились счастливыми лицами и признаниями в любви. Многие звезды поздравили с Днем святого Валентина своих супругов, друзей, фанатов и членов семьи. В нашей новой подборке — поздравления от Джастина Тимберлейка, Миллы Йовович, Иванки Трамп, Мишель Обамы, Сальмы Хайек и многих других. Кристина Орбакайте Кристина + Миша… Михаил Земцов и Кристина Орбакайте Тина Кунаки День святого Валентина. Венсан Кассель и Тина Кунаки Валерия Сегодня все говорят о любви: и те, кто отмечает День влюбленных, и те, кто его игнорирует. По сути, вся наша жизнь — игра! Причем лучшая на свете! Так что если относиться к действительности слишком вдумчиво и серьезно, сразу становится скучно и появляются проблемы. И, конечно, ирония и юмор в отношениях между любящими людьми — вещи столь же необходимые, как и доброта, понимание и взаимное уважение. «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». Иосиф Пригожин и Валерия Шакира С Днем святого Валентина, ребята! Готовлюсь к выходу… Шакира

Сальма Хайек 14 февраля, в День любви и дружбы, с любовью и благодарностью дарю 14 фотографий моим 14 миллионам подписчиков. Сальма Хайек

Синди Кроуфорд С Днем святого Валентина! Рэнди Гербер, благодарна тебе за любовь и силу. Сейчас и всегда! Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Оливия Уайлд Мы встречались всего месяц, когда я приехала в Канзас, чтобы встретиться со всей его семьей, 8 лет назад. Когда вы знаете, вы все знаете. Кроме того, ради хорошего барбекю готова ехать куда угодно. Всем счастливого Дня всех влюбленных! Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Кайли Дженнер Кто-то сказал, что была вечеринка. Кайли Дженнер

Милла Йовович Желаю счастливого Дня святого Валентина самому невероятному мужчине в мире, моему мужу, моему лучшему другу, моему удивительному партнеру на всю жизнь. Тому, кто любил меня больше 16 лет, кто имел дело со всеми моими драмами, кто поддерживал меня, когда я была подавлена. Кто просил меня выйти за него замуж, стоя на коленях, кто всегда любил просто за то, что я есть. Кто приносит мне бесконечные чашки прекрасного чая. Кто всегда отвечает на любой мой вопрос и всегда прав. Кто помог мне дать жизнь трем нашим детям. Кто не спал со мной ночами, укачивая новорожденных детей и меняя их бесконечные пеленки. Кто вложил все свое время и все силы в любовь к каждой из наших дочерей, играя с ними в изнурительных Барби. И после всего этого он больше всего любит возвращаться домой к нам. Я не могу представить свою жизнь без тебя. Серьезно, я не смогла бы сделать все это без тебя, любовь моя. Пол Андерсон и Милла Йовович

Мишель Обама С Днем святого Валентина, мои дорогие. Даже в самые холодные дни вы заставляете меня чувствовать тепло. Барак Обама с детьми

Кара Делевинь Поцелуй с определенной целью. В этот День святого Валентина, когда вы делитесь своей фотографией с любимым человеком, вашим дорогим другом или домашним животным, вы также можете повысить осведомленность и помочь кампании @su2c. Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Джастин Тимберлейк Возвращаюсь к нашему первому году вместе. Это нетрудно понять по моему лицу! Когда вы знаете, вы знаете. Я люблю тебя, моя смешная Валентинка. Счастливого вам Дня любви! Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Иванка Трамп Моя любовь. Мой чемпион. Моя скала. Мой Валентин! Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Криштиану Роналду Семейный обед. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с мамой

Кейт Хадсон Все мои Валентины. Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава с детьми Оксана Акиньшина Леди Гага В День святого Валентина надела это крутое кольцо, разработанное моим другом @bcompleted. Знаете ли вы, что старая традиция гласит: только в високосный год, 29 февраля, женщинам разрешается делать предложение мужчинам? Сейчас 2020 год, и любой человек может сделать предложение кому угодно в любое время! Поэтому сегодня, когда все празднуют, я надела это кольцо в знак любви к себе и к моим поклонникам, чтобы напомнить, что все мы рождаемся суперзвездами. «Дети Бога», сайентологи и мормоны: странные, опасные и малоизвестные главы из жизни звезд

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