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Как Джастин Тимберлейк, Милла Йовович, Иванка Трамп и другие отмечают День всех влюбленных

В День всех влюбленных соцсети наполнились счастливыми лицами и признаниями в любви. Многие звезды поздравили с Днем святого Валентина своих супругов, друзей, фанатов и членов семьи. В нашей новой подборке — поздравления от Джастина Тимберлейка, Миллы Йовович, Иванки Трамп, Мишель Обамы, Сальмы Хайек и многих других.

Кристина Орбакайте

Кристина + Миша…

 

Михаил Земцов и Кристина Орбакайте

Михаил Земцов и Кристина Орбакайте

 

Тина Кунаки

День святого Валентина.

 

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки

 

Валерия

Сегодня все говорят о любви: и те, кто отмечает День влюбленных, и те, кто его игнорирует. По сути, вся наша жизнь — игра! Причем лучшая на свете! Так что если относиться к действительности слишком вдумчиво и серьезно, сразу становится скучно и появляются проблемы. И, конечно, ирония и юмор в отношениях между любящими людьми — вещи столь же необходимые, как и доброта, понимание и взаимное уважение. «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».

 

Иосиф Пригожин и Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия

 

Шакира

С Днем святого Валентина, ребята! Готовлюсь к выходу…

 

Шакира

Шакира
Сальма Хайек

 

14 февраля, в День любви и дружбы, с любовью и благодарностью дарю 14 фотографий моим 14 миллионам подписчиков.

Сальма Хайек

 


Синди Кроуфорд

С Днем святого Валентина! Рэнди Гербер, благодарна тебе за любовь и силу. Сейчас и всегда!

 

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Оливия Уайлд

 

Мы встречались всего месяц, когда я приехала в Канзас, чтобы встретиться со всей его семьей, 8 лет назад. Когда вы знаете, вы все знаете. Кроме того, ради хорошего барбекю готова ехать куда угодно. Всем счастливого Дня всех влюбленных!

 

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис
Кайли Дженнер

 

Кто-то сказал, что была вечеринка.

 

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер
Милла Йовович

 

Желаю счастливого Дня святого Валентина самому невероятному мужчине в мире, моему мужу, моему лучшему другу, моему удивительному партнеру на всю жизнь. Тому, кто любил меня больше 16 лет, кто имел дело со всеми моими драмами, кто поддерживал меня, когда я была подавлена. Кто просил меня выйти за него замуж, стоя на коленях, кто всегда любил просто за то, что я есть. Кто приносит мне бесконечные чашки прекрасного чая. Кто всегда отвечает на любой мой вопрос и всегда прав. Кто помог мне дать жизнь трем нашим детям. Кто не спал со мной ночами, укачивая новорожденных детей и меняя их бесконечные пеленки. Кто вложил все свое время и все силы в любовь к каждой из наших дочерей, играя с ними в изнурительных Барби. И после всего этого он больше всего любит возвращаться домой к нам. Я не могу представить свою жизнь без тебя. Серьезно, я не смогла бы сделать все это без тебя, любовь моя.

 

Пол Андерсон и Милла Йовович

Пол Андерсон и Милла Йовович
Мишель Обама

 

С Днем святого Валентина, мои дорогие. Даже в самые холодные дни вы заставляете меня чувствовать тепло.

 

Барак Обама с детьми

Барак Обама с детьми
Кара Делевинь

 

Поцелуй с определенной целью. В этот День святого Валентина, когда вы делитесь своей фотографией с любимым человеком, вашим дорогим другом или домашним животным, вы также можете повысить осведомленность и помочь кампании @su2c.

 

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Кара Делевинь и Эшли Бенсон
Джастин Тимберлейк

 

Возвращаюсь к нашему первому году вместе. Это нетрудно понять по моему лицу! Когда вы знаете, вы знаете. Я люблю тебя, моя смешная Валентинка. Счастливого вам Дня любви!

 

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Иванка Трамп

 

Моя любовь. Мой чемпион. Моя скала. Мой Валентин!

 

Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп
Криштиану Роналду

 

Семейный обед.

 

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с мамой

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с мамой
Кейт Хадсон

 

Все мои Валентины.

 

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава с детьми

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава с детьми

 

 

Оксана Акиньшина

Леди Гага

В День святого Валентина надела это крутое кольцо, разработанное моим другом @bcompleted. Знаете ли вы, что старая традиция гласит: только в високосный год, 29 февраля, женщинам разрешается делать предложение мужчинам? Сейчас 2020 год, и любой человек может сделать предложение кому угодно в любое время! Поэтому сегодня, когда все празднуют, я надела это кольцо в знак любви к себе и к моим поклонникам, чтобы напомнить, что все мы рождаемся суперзвездами.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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