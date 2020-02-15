Февраль 15th, 2020

Итальянского политика-фашиста, сторонника Путина и аннексии Крыма, оскорбило еврейство Иисуса

Фабио Туяч в годы боксерской молодости. Фото: dagospia.com Лилиана Сегре

Действующие лица драмы: бывший боксер, а ныне член муниципального совета Триеста от неофашистской партии Forza Nuova («Новая сила») 39-летний Фабио Туяч; пожизненный сенатор Итальянской республики, выжившая в Холокосте 89-летняя Лилиана Сегре.

Обсуждая возможность присуждения синьоре Сегре почетного гражданства Триеста, экс-боксер назвал ее «милой маленькой бабушкой», которую он готов пригласить на чай. Подчеркнув при этом, что «как набожный католик, был …немного оскорблен тем фактом, что она сказала, что Иисус был евреем». После чего только ленивый не попенял депутату, что ревностный католик мог бы знать о происхождении Иисуса.

Они, безусловно, правы, но нельзя требовать от синьора Туяча слишком много. В свое время он вступил в правую Лигу Севера, откуда был исключен, и нашел новое политическое убежище в Forza Nuova — партии, базирующейся на идеологии итальянского фашизма. Лидеры движения отличаются яростной критикой Евросоюза и США, зато симпатизируют России, полностью одобряя аннексию Крыма и позицию РФ в отношении Украины. Более того, принявший участие в Международном русском консервативном форуме глава партии Роберто Фиоре назвал Москву Третьим Римом.

Лилиана Сегре на руках отца, сер. 1930-х

Понятно, что для неофашистов, депортированная в 13-летнем возрасте в Аушвиц Лилиана Сегре, — не только «милая бабушка», но и политический оппонент. В 1938-м, после принятия расовых законов, юную Лилиану исключили из школы, потом были годы, проведенные на полулегальном положении с фиктивными документами, и попытка бежать в Швейцарию в декабре 1943-го. Швейцарцы не приняли беженцев, а на следующий день отца и дочь Сегре арестовали в городке Варезе, и в конце января депортировали с платформы №21 вокзала Милана в концлагерь Аушвиц. По прибытии девочка немедленно была отделена от отца, которого больше не увидит — Альберто убьют 27 апреля 1944 года. 18 мая того же года бабушка и дедушка Лилианы были арестованы в провинции Комо, и тоже погибли в Аушвице полтора месяца спустя.

Девочка получила номер 75190, работала на заводе Siemens, а при ликвидации лагеря в январе 1945-го пережила марш смерти в Равенсбрюк. 776 еврейских детей из Италии были депортированы в Освенцим, и Лилиана Сегре стала одной из 35 выживших.

По окончании войны она вышла замуж, родила детей и лишь в 1990-х стала рассказывать о пережитом итальянским школьникам.

Синьора Сегре с президентом Италии Серджо Маттарелла

В 2018-м президент республики Серджо Маттарелла удостоил Лилиану Сегре звания пожизненного сенатора за «большие заслуги в социальной сфере». Женщина не стала декоративным украшением парламента и внесла законопроект о создании комиссии по борьбе с расизмом и антисемитизмом. Правительство поддержало инициативу, но «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, а также Лига Севера и «Братья Италии» приняли его в штыки.

Сегодня Сегре поступает около 200 онлайн-угроз в день, например, один учитель (!) написал в своем Facebook, что сенатор «хорошо бы смотрелась в милом маленьком мусоросжигателе». Недавно полиция официально предоставила Лилиане охрану в связи с частыми угрозами со стороны ультраправых.

Одно радует — ходатайство о присуждении Сегре почетного гражданства Триеста все-таки было единогласно одобрено.

Александр Файнштейн

http://hadashot.kiev.ua/content/krayne-pravogo-italyanskogo-politika-oskorbilo-evreystvo-iisusa