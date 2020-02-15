Февраль 15th, 2020

Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5″

Исполнитель роли Индианы Джонса Харрисон Форд уточнил съемочный график пятого фильма, посвященного знаменитому археологу и искателю приключений. В интервью телеканалу CBS, он рассказал, что приступит к работе «примерно через два месяца».

«Я всегда с удовольствием возвращаюсь к этим персонажам. У нас есть возможность сделать еще один фильм только потому, что они еще востребованы зрителями. Я считаю своим долгом убедиться в том, что наши планы столь же амбициозны, как и в самом начале. У всех нас есть чувство ответственности перед нашими клиентами», — прокомментировал он.

Форд особо подчеркнул, что слово «клиент» в данном случае нравится ему значительно больше, чем «фанат». «Само определение «фанат» кажется мне немного странным и всегда казалось. Эти люди поддерживают мой бизнес, и я отвечаю перед ними за качество услуг, которые я предлагаю, мне такая постановка вопроса нравится больше», — добавил он.

На вопрос об основных вызовах, с которыми он сталкивается, возвращаясь к образам, которые были созданы многие годы назад, Форд сказал, что всегда стремится «не выглядеть глупо». «Непросто вновь влезать во все эти обтягивающие штаны и высокие ботинки», — пошутил он.

Релиз фильма с рабочим названием «Индиана Джонс 5″ запланирован на лето 2021 года.