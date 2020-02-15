Февраль 15th, 2020

«Хаббл» сделал «раздробленный» снимок самой далекой галактики





Из-за эффекта гравитационного линзирования одна галактика превратилась в несколько.

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили необычный снимок далекой галактики. Благодаря эффекту гравитационного линзирования галактика оказалась «разбита» на десяток изображений, сообщает NASA.



Гравитационное линзирование означает, что галактический кластер, который располагается на переднем плане, настолько массивен, что его гравитация «деформирует» структуру пространства-времени, искривляя и усиливая свет от далекой галактики, которая находится позади. В результате галактика не только «растягивается», но и появляется несколько ее изображений.



На снимке можно заметить около 12 изображений галактики, распределенных по четырем основным дугам. Галактика, которая называется Sunburst Arc, располагается на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Земли.



Телескоп «Хаббл» был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования «Дискавери» и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, «это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории».