Февраль 15th, 2020

Гейтс обошел Безоса в рейтинге богачей Bloomberg





Впервые за два года основатель Microsoft вернул себе титул самого богатого человека на планете. Сооснователь Microsoft Corp. Билл Гейтс в пятницу, 15 ноября, возглавил списокмиллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).



Как указали в агентстве, Гейтс занял лидирующую строчку впервые болеее чем за два года. По данным Bloomberg, росту доходов Гейтса могло способствовать решение Пентагона предоставить Microsoft 10-летний контракт стоимостью десять миллиардов долларов на услуги в области удаленных вычислений. Изначально считалось, что подряд получит Amazon.



После этого акции компании Безоса упали примерно на 2%, а акции Microsoft подорожали на 4%. На данный момент состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса − в 109 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием в 103 миллиарда долларов.