Февраль 15th, 2020

«Джокер» претендует на «Золотую малину»

Картина попала в номинацию «самое безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности».

Картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли стала одним из триумфаторов на церемонии награждения премий «Оскар-2020″. Однако помимо такой престижной награды фильм также претендует на победу в антипремии «Золотая малина». Картина попала в номинацию «самое безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности».

Эта категория представлена впервые. Также в новую номинацию попали и другие картины: «Перетягивание через бетон» (Dragged Across Concrete), «Призраки Шэрон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate), «Хеллбой» (Hellboy), «Рэмбо: последняя кровь» (Rambo: Last Blood).

Стоит отметить, что «Джокер» — единственная оскароносная картина в списке кандидатов на «малину». Статуэтка досталась исполнителю главной роли Хоакину Фениксу, для которого она стала первой наградой престижной кинопремии.

Во время вдохновляющей благодарственной речи актер растрогал своим обращением к присутствующим. Он поднял глобальные вопросы неравенства, экологии, ущемления прав человека.