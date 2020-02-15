Февраль 15th, 2020

Адвокат Зверобой просит суд назначить Зеленскому психиатрическую экспертизу





Адвокат Зверобой просит суд назначить Зеленскому психиатрическую экспертизу. Юрист уверяет, что здорового человека не могут испугать подобные фразы.



Зеленский является потерпевшим. Ранее он уже давал показание следствию, что слова Маруси Зверобой его очень сильно испугали.



Во время судебного заседания адвокат обвиняемой пытался объяснить суду что слова Маруси были предупреждением о том, что когда человек лезет пальцами в электрощитовую его предупреждают: «не лезь — убьет». Так и она сказала «Что если будете оскорблять военных вас убьют на передовой», пишет «Актуально«.



Теперь адвокат настаивает на том чтобы потерпевшему Зеленскому назначили Комплексную психиатрическую экспертизу, так как считает что здорового человека не могли испугать подобные слова. Соответствующий отрезок видео можно посмотреть ниже:



