Февраль 14th, 2020

Внук Назарбаева сдаст офшорные «кошельки Путина» в обмен на политическое убежище в Британии

Внук диктатора Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании и пообещал раскрыть подробности многомиллиардной коррупции с газовыми контрактами, в которой задействованы казахское руководство и «российская верхушка», включая главу «Газпрома» Алексея Миллера и диктатора Путина, сообщает Финанз.ру.







Об этом 29-летний Назарбаев, сын старшей дочери президента Казахстана Дариги, сообщил на своей странице в Facebook.



По словам Назарбаева, на него «пытается давить» семья, поскольку он «владеет информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», которая измеряется миллиардами долларов США.



Казахстанский газ «за копейки» продается российскому «Газпрому», пишет Назарбаев: «Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1,5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского «Газпрома».



«Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», — добавляет он.



«Боль от происходящего» в связи с давлением семьи Назарбаев, по собственным словам, пытался «глушить наркотиками». Подробности и другие детали он пообещал раскрыть в «интервью Times».



«Также мне не понятно, и у меня есть вопрос к правительству США: если правительство США стремиться установить демократию во всем мире, и защищать права человека, вносит санкции против правительства России, то почему оно игнорирует правительство Казахстана?» — заключает он.



Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Англия) и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. По данным BBC News, Назарбаев проходил лечение в частной клинике для наркозависимых.