Февраль 14th, 2020 В Израиле нашли каменный город, которому 7200 лет

Дома, обнаруженные в Тель-Цаф — редкая находка, так как глиняные кирпичи не переносят дождь.



Не случайно археологам редко удается обнаружить дома доисторического периода. Камни, из которых они сложены, были со временем использованы в новых постройках, да и изначально они были недолговечны – глиняные кирпичи, солома, дерево разрушаются под действием погодных факторов и поддаются гниению. Тем интересней находки, которые сделали израильские ученые в Тель-Цаф, что в долине реки Иордан: они обнаружили дома и хранилища для продуктов, сложенные из высушенного на солнце глиняного кирпича, возраст которых – 7 200 лет.



Ученые, работавшие под руководством профессора Дани Розенберга из Института археологии им. Зинмана хайфского университета, рассказывают, что глиняные кирпичи сцементированы и покрыты штукатуркой, сделанной из глины или извести; потолки могли быть сделаны из дерева или тростника, а крыши, наверное, были плоскими.



Постройки, сложенные из глиняных кирпичей, найденные в Тель-Цаф, далеко не самые старые такого рода. В Иерихоне сохранились остатки еще более древних сооружений, относящихся к периоду докерамического неолита, то есть примерно от 12 до 10 тысяч лет назад. Древний Иерихон и его стена – не единственный пример употребления глиняного кирпича, распространенного в библейские времена. Однако археологическому изучению развития строительства с использованием глины в доисторические времена — от технологии до культуры — препятствовал тот факт, что глиняный кирпич распадается под дождем.





В связи с этим возникает вопрос — как именно глиняные кирпичи вообще могли продержаться хотя бы несколько лет, не говоря уже о 7 тысячах, как в Тель-Цаф. Осадки в Тель-Цаф в среднем составляют от 200 до 250 миллиметров в год.



Это тем более удивительно с учетом того, кирпичи в Тель-Цаф были высушены на солнце, а не отожжены. «Вероятное объяснение — то, что они были покрыты не известью, а штукатуркой из глины с различными добавками, и жители деревни время от времени оштукатуривали дома заново внутри и снаружи», говорят археологи.



Кроме того, поселок очень скоро скрылся под землей – археологи обнаружили несколько стен, которые не обрушились со временем. Зима 2019-2020 годов в Израиле выпала необычно дождливой, и кирпичи разрушаются на глазах. «Это одна из причин, почему мы стараемся копать как можно меньше, хотя получаем массу информации в ходе раскопок», — говорит Розенберг.



На берегу гигантского озера



В период среднего халколита Тель-Цаф был большой деревней, раскинувшейся на холме к югу от озера Кинерет. Его расположение объясняет, почему жители деревни решили строить свои дома и сооружения из рыхлой высушенной на солнце местной глины, а не из камня – его у них просто не было.



Тель-Цаф возник на дне узкого вытянутого доисторического озера Лисан, существовавшего во времена ледникового периода, от которого сохранились только Кинерет и Мертвое море.



На протяжении 500 — 700 лет, что существовал Тель-Цаф, его жители использовали один и тот же рецепт для изготовления кирпичей, как выяснили Розенберг и его коллеги: они укрепляли глину органическими материалами.



Загадка страуса



Предметы, найденные в могилах, указывают, что обитатели деревни хоть и не привозили строительный камень, но импортировали очень хорошие вещи. Ни одно из поселений этого периода не может похвастаться столь развитыми междугородними связями, как Тель-Цаф, о чем уже шесть лет назад писал профессор Йоси Гарфинкель из Еврейского университета.



Среди недавних находок – женское украшение, сделанное из 1668 бусинок из скорлупы страусиных яиц. В эпоху халколита страусов в Израиле, возможно, уже не было – ни одной кости страуса не было обнаружено. Данные раскопок свидетельствуют о том, что страусиные яйца импортировали в Тель-Цаф и делали из них бусы.



Женщина средних лет из Тель-Цаф была похоронена под полом хранилища для продуктов, и при ней был пояс, изготовленный из скорлупы страусиных яиц. В захоронении было обнаружено также медное шило, самый ранний известный артефакт из литого металла, найденный в южном Леванте. Из этого следует, что технология литья металлов стала известна в регионе еще в конце VI тысячелетия до н.э.



Разведение ячменя



В период среднего халколита, когда Тель-Цаф процветал, человечество еще не додумалось до денег. Вопрос в том, на что они выменивали то, чего у них не было.



По словам Розенберга, ключ к разгадке благополучия Тель-Цаф кроется в его хранилищах: деревня, похоже, жила за счет сельского хозяйства. Хранилища были сложены из глиняных кирпичей и могли вмещать от 15 до 30 тонн зерна, что превосходило потребности любого семейства.



Доктор Рона Ависар-Льюис посвятила отдельную работу тому, каким было в Леванте детство в доисторический и библейский периоды. Она полагает, что семьи в то время были не больше сегодняшних, в среднем с тремя детьми, что неудивительно — уровень детской смертности составлял 75 процентов. Даже если весь клан жил вместе, сколько они могли съесть? «Хранилища поражают своими объемами», — говорит Розенберг.



Как им удавалось хорошо жить с сельского хозяйства, учитывая, что среднее число осадков в этом районе крайне незначительное? По словам Розенберга, водой их снабжали река Иордан, а также ручьи и родники. Сочетание воды и жары – растения это любят.



В Тель-Цаф были в изобилии обнаружены коровьи и свиные кости, что указывает на то, что в ту пору местные обитатели не испытывали к свиньям отвращения — оно развилось гораздо позже, по-видимому, около 3000 лет назад.



Когда и почему народы Леванта отказались от свинины, неизвестно. Некоторые утверждают, что причиной могут быть не столько религиозные запреты, сколько практические соображения – разводить кур проще и экономичней, чем свиней, а они еще и яйца несут, их быстрей подхватить и пуститься в бегство, когда наступают враги-мародеры. А вообще все началось с разведения боевых петухов.



Археологи также обнаружили доказательства того, что местные жители ели рыбу, которую ловили в реке Иордан. Они также нашли немалое количество оливковых косточек, что удивительно с учетом того, что климат долины реки Иордан не подходит для выращивания олив. Похоже, оливки они тоже импортировали.



Короче говоря, создается впечатление, что древний Тель-Цаф был большим, сильным и чертовски богатым, по нынешним меркам, населенным пунктом. В то же время, если Иерихон находится в числе городов-долгожителей, Тель-Цаф жители покинули через несколько столетий после его основания. «Вдруг все кончилось, почему — мы не знаем», — сказал Розенберг.



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