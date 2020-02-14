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В гробнице Фридриха III археологи обнаружили бесценное римское сокровище



Он считается последним императором, коронованным в Риме.
Австрийские археологи в соборе Стефана в Вене обнаружили корону и золотые монеты в нетронутой гробнице правителя Священной римской империи Фридриха III. Сделать это удалось с помощью миниатюрных камер.

Гробницу не трогали с 1969 года, чтобы не испортить ее содержимое. Во время нового современного исследования через небольшие отверстия в склеп просунули миниатюрные камеры. Новое оборудование позволило археологам увидеть старинную корону, монеты из драгоценного металла, массивное распятие и материю для шитья одежды.

Открывать гробницу ученые не намерены, чтобы сохранить ее содержимое до новых исследований.

Известно, что Фридрих III правил империей в XV веке. Он считается последним императором, коронованным в Риме. Фридрих III был представителем династии Габсбургов и стремился объединить австрийские земли. Император полагал, что Вена должна править миром, но во время его управления происходили многочисленные внутренние конфликты и внешние войны.

Category: Мир, Новости ﻿
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