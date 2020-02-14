Февраль 14th, 2020

В гробнице Фридриха III археологи обнаружили бесценное римское сокровище





Он считается последним императором, коронованным в Риме.

Австрийские археологи в соборе Стефана в Вене обнаружили корону и золотые монеты в нетронутой гробнице правителя Священной римской империи Фридриха III. Сделать это удалось с помощью миниатюрных камер.



Гробницу не трогали с 1969 года, чтобы не испортить ее содержимое. Во время нового современного исследования через небольшие отверстия в склеп просунули миниатюрные камеры. Новое оборудование позволило археологам увидеть старинную корону, монеты из драгоценного металла, массивное распятие и материю для шитья одежды.



Открывать гробницу ученые не намерены, чтобы сохранить ее содержимое до новых исследований.



Известно, что Фридрих III правил империей в XV веке. Он считается последним императором, коронованным в Риме. Фридрих III был представителем династии Габсбургов и стремился объединить австрийские земли. Император полагал, что Вена должна править миром, но во время его управления происходили многочисленные внутренние конфликты и внешние войны.