Февраль 14th, 2020

Ученые назвали самый полезный алкогольный напиток

Диетологи, после большого количества проведенных исследований, наконец назвали самый полезный алкогольный напиток, который не нанесет вреда организму. Естественно, при умеренном его потреблении. Ранее считалось, что самым полезным алкогольным напитком для здоровья человека является вино. Однако, недавние исследования разделили ученых на два лагеря и теперь часть специалистов увеяет, что полезным является пиво.

Практически все исследования влияния вина на организм говорят о ресвератроле. Это вещество группы фитоалексинов формируется естественным образом в некоторых растениях, в том числе в чернике и винограде, для защиты от паразитов. Как оказалось, употребление ресвератрола является полезным для организма. Он может снижать уровень сахара в крови, препятствовать развитию больных клеток и бороться с воспалениями.

К сожалению, полезный компонент содержится не во всех видах вина, а только в красном. Повышенное содержание ресвератрола обнаружили в сортах Кишмиш АЗОС, Чарли, Агат Донской, Томпсон, Каберне Совиньон, Саперави, танат и других.

Из всех вин, красное вино считается самым полезным.

В то же время, как показывают исследования, в качественном крафтовом пиве содержится больше растительных соединений, дрожжей, бактерий, витаминов, минералов и других компонентов, которые могут быть полезными для организма.

Ученые отмечают, что темное живое пиво снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и появлению тромбов. Из недостатков этого напитка можно назвать его повышенную калорийность.

В то же время, однозначного ответа, какой же из этих напитков является самым полезным, пока нет. Единственное в чем они сошлись это то, что умеренные дозы качественного алкоголя не нанесут вреда организму.